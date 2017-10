Lopend Vuur: Ik ben een gelukkige Groninger

Groningers behoren tot de 'ongelukkigsten van Nederland'. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rabobank.

Onze provincie scoort onder het landelijk gemiddelde op welvaart en woongeluk. Opvallend is dat de regio's Delfzijl en omgeving - net als Oost-Groningen - relatief lage resultaten hebben als het gaat om onderwijs.

Inwoners van Oost-Groningen ervaren van de hele provincie het meeste woongeluk. Voel jij je net als de Oost-Groningers een gelukkige Groninger?

Wat vind jij?

Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Donderdag was de stelling: 'Met dit kabinet heb ik vertrouwen in de toekomst'. Er brachten 3.531 mensen hun stem uit. Slechts 16 procent was het een met de stelling.