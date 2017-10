Antuna en Kane in de basis tegen Sparta Rotterdam

Uriel Antuna start zondag vermoedelijk in de basis van FC Groningen tegen Sparta Rotterdam. De Mexicaanse huurling kwam tot nu toe niet verder dan twee invalbeurten.

Ook Todd Kane lijkt te gaan spelen. Mike te Wierik verhuist naar een plekje centraal in de verdediging. Dit gaat ten koste van Etienne Reijnen, die op de bank zit.

Dit geldt ook voor Amir Absalem. Django Warmerdam neemt zijn positie op linksback over. Hierdoor komt er ruimte voor Antuna aanvallend op het middenveld.

Zelfde formatie

Trainer Ernest Faber houdt vast aan de 4-2-3-1-formatie waarin doordeweeks verloren werd bij Roda JC. Hij kan daarbij weer een beroep doen op verdediger Kasper Larsen. De Deen was ruim een maand afwezig, maar is voldoende hersteld.

Positieve resultaten

Een bezoek aan Sparta, dat momenteel zeventiende staat, is de FC de laatste jaren goed bevallen. In de laatste vijf seizoenen werd drie keer gewonnen. Twee keer werd het gelijk. Vorig seizoen poetsten de Groningers een vroege 2-0 achterstand weg: 2-2.

Mahi, Idrissi en Hrustic afwezig

Drie spelers ontbreken komende zondag. Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zijn nog disciplinair geschorst. Ajdin Hrustic zit op de tribune na zijn rode kaart tegen Willem II van vorige week.

FC Groningen Live

Sparta-FC Groningen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Sparta-FC Groningen begint om 14.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Kane, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Jenssen, Reis; Doan, Bacuna, Antuna; Van Weert.