Is t onkruud of roet? De toekomst van het Gronings op festival Let's Gro

Goud geef Grunnegs, wat is dat vandaag de dag? Is dat het Gronings van K. ter Laan, van Siemon Reker of van Wat Aans? Of is dat het Gronings dat je tegenkomt op sociale media? Zangeres Marlene Bakker, dichter Jan Glas en Goffe Jensma van het Bureau van de Groninger Taal van de Rijksuniversiteit laten daar komende woensdag hun licht over schijnen.

Verschillende soorten Gronings

'De toekomst van het Gronings dialect', zo heet de avond die woensdag als onderdeel van het Let's Gro Festival in het Concerthuis aan de Poelestraat in de Stad wordt gehouden.

Marlene Bakker nam het initiatief voor de bijeenkomst: 'Toen ik zeven jaar geleden begon met het Gronings realiseerde ik me pas dat ik ben opgegroeid met een mengeling aan verschillende soorten Gronings. Mijn vader komt uit Noord-Groningen, mijn moeder uit het Westerkwartier en ik ben opgegroeid in Oost-Groningen.'

Commentaar van Hogelandsters

De eerste jaren van haar Groningstalige carrière werd Bakker vaak aangesproken op haar Gronings. 'Enorm veel en vaak en ik werd daar soms heel erg onzeker over maar dan dacht ik: 'Hallo, ik spreek ook Gronings'. Mijn hele familie komt uit Groningen. Vooral Hogelandsters hebben vaak commentaar. Die komen dan na een optreden naar me toe om me te vertellen dat mijn Gronings eigenlijk geen Gronings is. Dat is voor mij nu ook een reden om er eens een lezing over te houden.'

Omkrullende tenen

'Er is altijd toekomst voor een taal', zegt schrijver en dichter Jan Glas optimistisch. Hij zal het tijdens de lezingenavond onder meer hebben over het Gronings op sociale media zoals Facebook.

Glas denkt dat die nieuwe media een positief effect heeft op het gebruik van het Gronings. 'Wees eerlijk, niks windt mensen meer op dan kwesties op sociale media. Iedereen heeft een mening en als je die in het Gronings plaatst hebben anderen ook meer de neiging om in het Gronings te reageren. Zelfs door mensen die nog nooit Gronings hebben geschreven. Dat doen ze vaak een beetje fonetisch. Bij mij als spellingsman gaan me de tenen soms wel eens omkrullen maar ik ben altijd blij dat mensen het toch gewoon proberen.'

Woordenboek nieuwe stijl

De baas van het Bureau van de Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Goffe Jensma gaat tijdens zijn bijdrage in op het Gronings Woordenboek Nieuwe Stijl waar hij aan werkt.



Behalve spreken over het Gronings zal Marlene Bakker tijdens de bijeenkomst ook een aantal liedjes van haar nog te verschijnen nieuwe album zingen. Het programma begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Concerthuis aan de Poelestraat 30 in Groningen.

Meer info: letsgro.nl