Onderzoek naar scherp voorwerp van Admilson R.

De penitentiaire inrichting in Vught en de Dienst Vervoer en Ondersteuning onderzoeken hoe het kan dat Admilson R. een scherp voorwerp mee kon nemen naar de rechtbank in Leeuwarden.

Dat schrijft RTV Drenthe.

Voor het hof in Leeuwarden diende afgelopen maandag het hoger beroep van Admilson R. en zijn broer Marcos R. uit Hoogeveen. Ze zijn veroordeeld voor drie moorden, onder andere op de Winschoter marktkoopman Berend Smit.

Scherp voorwerp

Tijdens de zitting probeerde Admilson R. zichzelf te verwonden met een scherp voorwerp.

'Ik wil hier eigenlijk alleen duidelijk maken dat ik levenslang verdien. U bepaalt de straf, ik bepaal de tijd', riep hij voor zijn daad.

Wel gefouilleerd

Admilson R. zit gevangen in de gevangenis in Vught. De Dienst Vervoer en Ondersteuning bracht hem van de gevangenis naar de rechtbank in Leeuwarden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie is Admilson R. wel gefouilleerd voordat hij de gevangenis in Vught verliet.

Het gerechtshof in Leeuwarden liet eerder al weten zelf ook een onderzoek in te stellen.

Lees ook:

- Hof gaat niet verder met hoger beroep moordbroers

- Agressieve Admilson R. met geweld uit rechtszaal gehaald (update)

- Zaak tegen moordbroers gaat vandaag verder

- Dwingelderveld is toneel van reconstructie moord Berend Smit