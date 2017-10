Roodeschool ziet overslagstation mogelijk toch vertrekken

Inwoners van Roodeschool rekenen er misschien al niet eens meer op: het vertrek van het overslagstation voor aardgascondensaat in het dorp. Na jarenlang trekken aan een dood paard, zit er toch weer schot in de zaak.

Aardgascondensaat bestaat uit vloeistoffen die mee naar boven komen tijdens de winning van aardgas. Het wordt opgeslagen in tanks op het Chemie Park in Farmsum. In aardgascondensaat zit onder meer de stof benzeen en is kankerverwekkend.

Gezondheidszorgen

De installatie van het bedrijf Noordgastransport (NGT) staat vlak naast een woonwijk. Omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid. Bovendien is het aardgascondensaat erg brandbaar.

Uit onderzoek blijkt dat er nieuwe technieken zijn, waardoor de verhuizing van het overslagstation minder duur wordt. Door een pijpleiding aan te leggen, kan het aardgascondensaat onder de grond worden getransporteerd naar de Eemshaven.

Kostenverlaging

'Daardoor kost de verhuizing 5 miljoen euro in plaats van 18 miljoen euro', zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA) van de gemeente Eemsmond.

Twee jaar geleden was er ook al sprake van dat het overslagstation zou verdwijnen uit de dorpskern van Roodeschool. Maar eigenaar NGT schrok van het hoge bedrag en trok zich terug.

'De flinke kostenverlaging bevordert de nieuwe gesprekken', zegt Van Beek die nu probeert om de financiering rond te krijgen. 'Daarom vragen wij de raad om 515.000 euro uit te trekken voor dit plan.' De rest van het geld moet worden bijgelegd door NGT, de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken.

Taart

Van Beek maakt zich sinds haar aanstelling als burgemeester, zo'n tien jaar geleden, al hard voor het vertrek van het overslagstation. Ze hoopt dit dossier af te kunnen sluiten voordat de gemeente Eemsmond in 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

'Het zou wel één van mijn kroonjuwelen zijn als dit lukt', zegt Van Beek. 'Maar ik vind het vooral belangrijk voor de inwoners die mij vanaf het begin erop hebben gewezen dat dit eigenlijk niet zo kan. En als het lukt, trakteer ik ze op taart.'

Hobbels

Voordat het zover is, moeten er nog wel enkele hobbels worden genomen. In 2018 wordt gestart met de aanleg van een personenspoor tussen de Eemshaven en Roodeschool. Het fonkelnieuwe relaishuis zou dan verplaatst moeten worden en vertraagt mogelijk de aanleg van het spoor.

'Er wordt druk getekend en gekeken hoe we dit technisch kunnen oplossen', zegt Van Beek die aan het eind van dit jaar duidelijkheid verwacht over de plannen. 'Er moet een keer een eind komen aan dit dossier.'

