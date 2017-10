Instanties onderzoeken oorzaak aanvaringen tegen bruggen

Hoe komt het dat er steeds schepen tegen bruggen varen in onze provincie? Dat onderzoekt brancheorganisatie voor de binnenvaart BNL-Schuttevaer samen met Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en verzekeraars.

In het Noorden is het relatief vaak raak, ziet ook BNL-Schuttevaer. De reden waarom, blijft vooralsnog gissen. 'Alle mogelijke oorzaken worden onderzocht', zegt Leny van Toorenburg van de brancheorganisatie.

Op afstand

Het zou er mee te maken kunnen hebben dat bruggen op afstand bestuurbaar zijn of dat er veel verschillende soorten bruggen zijn.

'Het is een vaarweg met een hoog oppas-gehalte', zegt Van Toorenburg over de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 'Ik ken geen vaarweg waar zo veel bruggen zijn en waar in de zomer zo veel recreatievaart is.'

Twee keer in twee weken

Gezamenlijk willen de partijen kijken of er mogelijkheden zijn de route veiliger te maken. Het is nog onduidelijk wanneer het onderzoek is afgerond.

Vrijdagmorgen botste een schip tegen een brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos. Anderhalve week daarvoor kwam een vrachtschip vast te zitten onder de tafelbrug bij Zuidhorn.

Lees ook:

- Opnieuw aanvaring schip tegen brug

- Aanvaring Van Starkenborghkanaal is de zoveelste in drie jaar tijd