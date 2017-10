Noord Vandaag: de man heeft de meeste schoenen in de kast

'Geluk zit in kleine dingen. Als je het zoekt in grote dingen, ben je arm.' Dat zegt psychotherapeut Sietse Kaman uit Beerta. Uit onderzoek blijkt dat Groningers tot de ongelukkigste mensen van ons land behoren. Dat en meer in Noord Vandaag.

Kaman wordt zelf gelukkig van schoenen. Hij begrijpt niet dat er zo veel ophef is ontstaan over de opvallende schoenen van de kersverse minister Hugo de Jonge. 'Allemaal bekrompenheid.' Kaman heeft 43 paar schoenen in zijn kast. 'Nee, ik heb er niet meer dan mijn vrouw, want ik ben vrijgezel.' (vanaf 14:43)

Verder in Noord Vandaag:

- Was het bezoek van de Groninger wethouder Joost van Keulen aan tabaksfabrikant BAT Niemeyer nu wel of niet toegestaan? (2:40)

- Een bijzondere wedstrijd gisteravond voor Lycurgus-speler Hossein Ghanbari. Hij vertrok in 2015 uit zijn geboorteland Iran, omdat hij daar door politiek gevoelige uitspraken niet meer aan het werk kwam als volleyballer. Sindsdien had hij zijn ouders niet meer gezien. Maar gisteravond waren ze erbij in MartiniPlaza. En zien we daar nu tranen in de ogen van coach Arjan Taaij? (10:08)

- Het is bijna Halloween en Ronald gaat griezelen in een echt spookhuis in Appingedam. (12:13)

- En: dit weekend gaat de wintertijd in. Voor veel mensen is het lastig te onthouden of de klok nu een uur voor- of achteruit gaat. (18:38)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.