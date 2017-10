Meer onderzoek naar gevonden pillen bij schietincident Topaasstraat

Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de 4000 pillen die werden gevonden bij een schietincident in een woning aan de Topaasstraat in Groningen, op 14 april.

De pillen lagen in de woning waar ook het schietincident plaatsvond. Een 36-jarige man had de pillen geregeld vanuit Amsterdam. Twee andere mannen van 22 en 26 wilden ze kopen. De jongste ging naar het toilet en kwam terug met een pistool. Hij raakte in een worsteling met een andere man in de woning en zou vervolgens de 36-jarige hebben neergeschoten.

Meer onderzoek naar de pillen

Toen de politie arriveerde sloegen de drie mannen op de vlucht. In de gauwigheid greep de 26-jarige Stadjer een rugtas met daarin wat pillen mee. Die dumpte hij bij het spoor in een sloot. De woning was bezaaid met roze pillen. Alleen de pillen in de tas, die later terug werd gevonden, werden onderzocht op drugs.

De advocaten wezen de rechtbank erop dat de duizenden pillen niet waren onderzocht en vonden dat voor drugshandel vrijspraak moest volgen. De rechters vinden dit verzuim onbevredigend en geven het openbaar ministerie nog een kans voor verder onderzoek.

Dna

Ook de zaak tegen de man die zou hebben geschoten moet nader worden onderzocht. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar het dna dat gevonden is op het vest van het slachtoffer. Dit kan zowel van de verdachte, slachtoffer of drie onbekende personen zijn.

Eis

Twee weken geleden werd tegen de 22-jarige verdachte zes jaar cel geëist door de officier. Tegen de andere mannen werd zestien en twaalf jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk voor het bezitten en handelen in drugs. Alle zaken zijn voorlopig uitgesteld.

