Primeur in Twij Deuntjes: nieuwe single van Dion Bouwes & Dennis Krottje!

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

En natuurlijk Janneke Vos in het 2e uur

Twij Deuntjes 29 oktober 2017



Cochon Bleu & Lex Koopman & Harry Niehof - n Halve moand



Voorheen De Bende & Pazzipanten - Dichter / filosoof



Eemsmond Bigband - Onz' laifde is veur leven



Dion Bouwes & Dennis Krottje - De moat is vol



Hans van der Lijke - Wadwerderweg



Klaus Hofmann - Es regnet immer auf Sylt



Arnold Veeman & The Yellowish Summer Evening - Mien lutje laif



Åsa Jinder, Stefan Sudström, Kasja Stina & Åkerström - Fragancia



Marlene Bakker & Noordpoolorkest - Golven (live)



Arno Adams - Wie sterk



Peter Buwalda - Dou as wie



Jan Henk de Groot & Iris Kroes - Janine



Benny Anderssons Orchester - Brudmarsch



Twijde uur:



Erwin de Vries - Dank allegro



Bond Tegen Harries - Laidje over laifde



Edwin Jongedijk - Oh Julia



Irene Wilkens & Sikkom Kult - As Julio gait zingen



Yvonne Schoenmaker - Ik heur de blues



Helmut Debus - Wohen



André Bralts - Bruloftsfeest



Swinder - Twijde Hans



Manfred Maurenbrecher - Zu früh



Wia Buze & Jur Eckhardt - Wied wied vot



Benny Anderssons Orchester - Circus Finemang