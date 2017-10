'Mijn auto zit vol deuken, ik heb duizenden euro's schade'

'Mijn voorraam is aan barrels, het zijraam is helemaal weg, het achterraam is vernield en mijn auto zit vol deuken.' Christina Oosting is een van de gedupeerden aan de Melkwegflat in Hoogezand.

Een verwarde statushouder, een asielzoeker met verblijfsvergunning, vernielde daar donderdagavond een tiental auto's met een schep. Voor zijn medeflatbewoners is de maat nu vol.

Pshychische problemen

'Het is een belachelijke situatie', zegt buurman Peter Ganzeveld. 'Er wordt veel geklaagd over deze bewoner, vooral vanwege geluidsoverlast. Hij is psychisch niet in orde en heeft hulp nodig. Maar er wordt niets aan gedaan', zegt hij.

Ganzeveld vindt wel dat statushouders woonruimte moeten krijgen. 'Maar ze moeten dan ook iets doen met geluiden van bewoners over de situatie. Als er klachten zijn, moet er worden ingegrepen.'

Bijeenkomst

Hilde van Ree, directeur van woningstichting Groninger Huis vindt de ontstane situatie 'heel vervelend'. Dinsdagmiddag is er een bijeenkomst voor bewoners van de flat. De man zit momenteel vast. 'Hij heeft een delict gepleegd, dus de politie heeft hem aangehouden.'

Van Ree zegt dat de man al wel in beeld was bij de woningstichting. 'We hebben op 19 september voor het eerst een klacht gekregen, toen zijn we direct bij hem langs geweest.'

Dubai

De man wilde volgens Van Ree weg uit de flat. 'Hij wilde via Turkije naar Dubai. Wij wilden als woningstichting wel meewerken aan zijn vertrek. We hebben een huuropzegging geregeld, maar vervolgens reageerde hij niet meer.'

De reden dat hij weg wilde, was dat hij zelf ook last had van lawaai, zegt de directeur. 'Toen hij er net woonde, werd er buiten gewerkt. Daar kon hij niet tegen. Hij is toen ook een keer halfnaakt de straat op gerend. Dat heeft natuurlijk impact op de buurtbewoners.'

Breder probleem

De problemen met de man staan volgens de directeur niet op zich. 'Het is breder. Wij worden vaker geconfronteerd met verwarde mensen. Wij zijn met de gemeente in gesprek en willen een signaleringsconsulent aanstellen, met een sociaal-psychiatrische achtergrond.'

Die consulent moet na een klacht of hulpvraag een inventarisatie maken. En daarna de juiste hulp inschakelen.'

Wat er met de man uit de Melkwegflat gaat gebeuren, weet Van Ree nog niet. Voor de flatbewoners is de maat in ieder geval vol. 'Ik wil dinsdag wel horen wat er in het vervolg wordt gedaan met dit soort zaken', zegt Oosting.

Schade

Daarnaast is er nog het verhaal van de schade. Oosting: 'Ik heb 3000 euro schade aan mijn auto, maar ik draai daar waarschijnlijk zelf voor op. Ik heb het bij de woningstichting neergelegd, maar ook daar vang ik bot.'

Hetzelfde geldt voor Hennie Laning. 'Ik heb een oude auto, dus de verzekering dekt dit niet. Ik zal het dus zelf moeten betalen, want op de dader zal wel niks te verhalen zijn.'

