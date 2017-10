Usquerder toont geen berouw en krijgt drie jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval

Een 47-jarige man uit Usquert is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte vorig jaar een dodelijk ongeval op de Eemshavenweg bij Startenhuizen, waarbij een 42-jarige Assenaar om het leven kwam.

In april kreeg de man hier nog dertig maanden cel voor, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Over de kop

De Usquerder zou 'zeer onvoorzichtig' hebben gereden, toen hij vorig jaar op 6 maart, met vier passagiers in zijn bus, op een te hoge snelheid vanaf Groningen over de N46 raasde. Het voertuig sloeg vervolgens bij Oosternieland over de kop in de berm, waarbij de 42-jarige Assenaar door het raam viel en onder de bus belandde. Hij overleed, de andere drie passagiers raakten lichtgewond.

Spijt voor zichzelf

Achteraf bleek dat de Usquerder drie keer zoveel alcohol in zijn bloed had dan wettelijk is toegestaan. Het hof rekende de man daarnaast aan dat hij zich tijdens de zitting meer zorgen maakte over zijn eigen toekomst, dan over de 42-jarige overleden Assenaar. Dit bleek ook al direct na het ongeval, toen de man zich meer zorgen maakte over zichzelf dan over zijn passagiers.

Straffen

De man heeft een rijontzegging van vier jaar opgelegd gekregen, zijn rijbewijs is ongeldig verklaard en er geldt voor hem een alcoholverbod zolang de Reclassering dit nodig acht. Ook moet de man in behandeling voor zijn alcoholverslaving.

Daarbij houdt het niet op, want de 47/jarige Usquerder kreeg ook een straf opgelegd omdat hij twee maanden na het ongeluk iemand een gebroken onderarm sloeg. Hij moet dat slachtoffer 1250 euro betalen.

