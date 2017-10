Tabaksbezoek Van Keulen wordt aan ministerie voorgelegd

(Foto: Blog Erik Ziengs)

De SP-fractie in de gemeente Groningen wil het bezoek van wethouder Joost van Keulen voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid. 'Laten we maar vragen of dat bezoek door de beugel kan', zegt raadslid Daan Brandenbarg.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

'Ik vind het vreemd dat Joost van Keulen zegt soms wethouder te zijn en soms VVD-lid', vervolgt de politicus. 'Je bent altijd wethouder. Hij was bij BAT Niemeyer, dus hij had het moeten melden.' Richtlijnen De SP wil het aan het ministerie voorleggen, omdat voormalig staatssecretaris Martin van Rijn tijdens zijn periode bij Volksgezondheid richtlijnen heeft opgesteld voor dergelijke bezoekjes. Het gaat dan om bezoeken die plaatsvinden tussen een gemeente en de tabaksindustrie. De richtlijnen zijn opgesteld om gemeenten te beschermen tegen de tabakslobby. Van Keulen ziet geen probleem De wethouder zelf vindt dat hij juist en integer heeft gehandeld. Omdat hij het bezoek heeft afgelegd als VVD'er was er geen officiële verslaglegging nodig, zei hij eerder. Als hij als wethouder op bezoek was geweest, had die officiële verslaglegging er wel moeten zijn. Maar Van Keulen zegt niet in die rol bij Niemeyer te zijn geweest. SP wil duidelijkheid Omdat het de socialisten nog niet helemaal duidelijk is of het bezoek nou wel of niet door de beugel kon, willen ze het laten beoordelen door het ministerie van Volksgezondheid. 'Als de gemeente een bezoek brengt aan die industrie dan moet er een verslag van komen. Als ik hoor dat Joost van Keulen over praktische zaken heeft gesproken, dan zat hij daar dus wel als wethouder.' Lees ook: - Van Keulen: 'Ik was niet als wethouder bij tabaksfabrikant'

