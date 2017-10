'Gaswinning in Groningen over dertien jaar op tien miljard kuub'

(Foto: FPS Jos Schuurman)

De gaswinning in Groningen zakt verder terug tot tien miljard kuub per jaar in 2030. Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017.

Daarin worden te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening in ons land op een rijtje gezet. De energieverkenning is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid door het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN). Geleidelijk Er wordt hier uitgegaan van een geleidelijke afname van de gaswinning uit het Groningenveld. Nu wordt nog jaarlijks 21,6 miljard kuub gas uit de Groningse bodem gehaald. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt uitgegaan van een lichte afname van 1,5 miljard kuub in de komende vier jaar. Verbazing De Groningse publicist Herman Damveld heeft de cijfers geanalyseerd. Hij is verbaasd over de uitkomst: 'Dit rapport houdt geen rekening met minder gaswinning als gevolg van acties van de bevolking of vanwege zwaardere aardbevingen.' Te weinig Damveld komt op basis van de cijfers tot de conclusie dat over acht jaar er voor het eerst te weinig gas wordt geproduceerd om aan de binnenlandse vraag te voldoen. 'Dan zal Nederland dus gas moeten importeren, tenzij we samen sneller van het aardgas afgaan.'