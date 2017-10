Marcel Bosker plaatst zich voor wereldbekerwedstrijden

Schaatser Marcel Bosker uit Ten Boer is vrijdagavond op de NK Afstanden in Thialf vijfde geworden op de 1500 meter. Bosker reed de schaatsmijl in 1:46.83.

Met die plek plaatst Bosker zich voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. De beste vijf rijders plaatsten zich daarvoor. De winst in Heerenveen ging naar Koen Verweij. De tweede plek was voor Thomas Krol en Sven Kramer pakte brons. Regerend wereldkampioen Kjeld Nuis werd verrassend zesde. Persoonlijke record Chis Huizinga uit Garnwerd, vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren, mag zich dit jaar bewijzen bij team Lotto-Jumbo. Hij deed dat op de 1500 meter met een persoonlijk record: 1:48.69. Het leverde hem de negende plek op. Lennart Velema uit Groningen viel tegen. Hij reed een tijd van 1:48.99 en werd daarmee twaalfde. Lees ook: - Huizinga is de ideale schakel van het treintje bij Lotto Jumbo

