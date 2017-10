Mien hoes valt om: wars van bestuurlijke spaghetti

Vlogger Itamar Kool uit Westerwijtwerd kreeg deze week het halfjaarlijkse rapport van de onafhankelijke raadsman. Die bemiddelt in de schade-afhandeling. Het rapport bevat 'interessante conclusies', vertelt Kool.

Verder gaat de vlogger op bezoek bij bewoners van de zogeheten wisselwoningen. Hoe bevalt het tijdelijke onderkomen?

Wie is Itamar?

De woning van filmer Itamar en zijn vrouw Eveline in Westerwijtwerd, moet worden versterkt. Maar dan moet je het met de autoriteiten wel eens worden over de waarde van de woning. Wekelijks bericht Itamar over zijn situatie in Westerwijtwerd, middenin het aardbevingsgebied.

