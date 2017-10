Stieneke van der Graaf (CU) dinsdag beëdigd als Kamerlid

Stieneke van der Graaf wordt komende dinsdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Zij volgt partijgenoot Carola Schouten op, die minister van Landbouw wordt.

Van der Graaf, statenlid in de provincie Groningen, stond op de zesde plek voor de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De partij haalde vijf zetels.

Vanaf 2007 was Van der Graaf lid van de Provinciale Staten in Groningen. Sinds 2013 was ze ook fractievoorzitter.

