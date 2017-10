Partij vuurwerk ontdekt in woning Oude Pekela

(Foto: LilGoldWmn/SXC Stock Exchange)

In een woning aan de Veerstraat in Oude Pekela is vrijdag een partij vuurwerk ontdekt. Het vuurwerk wordt op dit moment afgevoerd.

'Het is blijkbaar meer dan we zelf mogen vervoeren, maar de exacte hoeveelheid weten we nog niet', zegt een woordvoerder van de politie. Een gespecialiseerd bedrijf haalt het vuurwerk op. Wat voor soort vuurwerk het precies is, kan de politie ook niet zeggen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.