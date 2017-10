Lookalike van Korrewegschutter tot twee keer toe opgepakt

'Hij belde mij in paniek op en vroeg wat hij kan doen. Ik zei: altijd je id-bewijs bij je hebben en geen onverwachte bewegingen maken.' Advocaat Cees Eenhoorn heeft een cliënt die bizar veel op de Korrewegschutter, Azim Aynaci, lijkt.

'Ik schrok toen ik de foto op televisie zag', vertelt Eenhoorn. 'Ik zag wel direct dat het Timor niet was, maar wie hem niet kent, zou hem best voor Azim kunnen aanzien. Ik denk dat de gelijkenis wel 95 procent is.'

Dat het verwarrend is, ondervond Timor Ivanov uit Groningen zelf ook. Twee keer werd hij opgepakt, de tweede keer cirkelde er zelfs een helikopter boven zijn hoofd.

13 politieauto's

Zelf schrijft hij daarover op picbear: 'Dames en heren, het grote nieuws van vandaag! Ik als rappers word gezien als de jongen naast mij op de foto en mensen denken dat ik iemand heb geschoten. Terwijl ik hem niet ben. Als ik hem was zou ik niet eens meer in Nederland zijn nadat ik gisteren heb gezien hoe je word gezocht als je hem bent! 13 politieauto's bij centraal station Groningen plus een helikopter boven mijn hoofd.'

Azim Aynaci

Toch zijn er wel degelijk verschillen in uiterlijk, vertelt Timor zelf aan Dagblad van het Noorden . 'Ik heb een gouden tand, een pukkel op mijn kin en blauwe ogen.'

Azim Aynaci, de verdachte van een schietpartij op de Korreweg waarbij een 21-jarige student blijvend verlamd raakte, wordt met man en macht gezocht. Dinsdag maakte de politie zijn foto openbaar, een zwaar middel volgens advocaat Eenhoorn.

'Ik snap dat ze het in deze zaak doen, maar je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Dat zie je hier ook. De politie weet inmiddels dat er iemand in Groningen is die veel op Azim lijkt, maar je weet nooit wat burgers eventueel doen.'

Turks en Oost-Europees

Dat de twee zo op elkaar lijken, vindt Eenhoorn bijzonder, want beide jongens hebben hele andere wortels. 'Azim komt uit Turkije, terwijl Timor uit Oost-Europa komt. Normaal is dat prima van elkaar te onderscheiden.'

