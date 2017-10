Lichaam gevonden in water in Stad

(Foto: Patrick Wind/112Groningen) (Foto: Patrick Wind/112Groningen)

In het water langs de Friesestraatweg in de stad Groningen is vrijdagavond rond 21 uur een lichaam gevonden.

Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek. Ook over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het lichaam dreef in het water van het Reitdiep, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Jan van Goyenstraat.