GHHC kan ook tegen Bloemendaal het tij niet keren

De hockeysters van GHHC hebben vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Bloemendaal met 2-1 verloren. Het was alweer de achtste nederlaag voor de ploeg van coach Marc Materek in negen duels.

De Groningse vrouwen begonnen vol goede moed aan het duel in de onderste regionen van de hoofdklasse, maar kwamen al snel op achterstand. In de 8ste minuut was het Kim van Leeuwen die een rebound uit een strafcorner achter keepster Jantien Gunter schoot.

Onmachtig

GHHC probeerde terug te komen in de wedstrijd. Het creëren van kansen was een probleem voor de thuisploeg. Doelvrouw Diana Beemster van Bloemendaal werd voor rust geen enkele keer op de proef gesteld. Bij rust bleef het 0-1.

Levendige tweede helft

Na de onderbreking kwam het duel echt tot leven. Eerst was het Pilar Romang die de voorsprong van Bloemendaal verdubbelde met een mooie backhand.

GHHC kwam onverwacht terug in de wedstrijd doordat er in korte tijd twee strafballen werden toegekend aan de Groningse vrouwen. In de 46e minuut benutte Jorien Werumeus Buning de eerste strafbal.

Vier minuten later mocht Werumeus-Buning opnieuw aanleggen vanaf de stip, maar dit keer bracht keepster Beemster redding. In de slotfase misten Noor Hakker en Klaartje de Bruin nog kansen op de gelijkmaker. Het bleef uiteindelijk 1-2 in het voordeel van de gasten op sportpark de Harener Holt.

Hekkensluiter

GHHC blijft hekkensluiter in de hoofdklasse met één punt uit negen wedstrijden. Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen SCHC op het programma.

