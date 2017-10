Bosker: 'Plaatsing voor wereldbeker is een beste verrassing'

Schaatser Marcel Bosker uit Ten Boer zat vrijdagavond al in de kleedkamer van schaatstempel Thialf in Heerenveen, toen hij de felicitaties kreeg. Hij had zich op het NK geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden 1500 meter.

'Ik had een slechte start en dacht dat ik zevende zou worden. Maar het is toch gelukt, dat is een beste verrassing', concludeerde hij na de wedstrijd. Hij werd daarin vijfde, net genoeg voor kwalificatie voor de World Cups.

'Hele slechte start'

Die verrassing kwam mede omdat regerend wereldkampioen Kjeld Nuis 'slechts' zesde werd, en dus de wereldbekers mist. 'Ik had echt niet verwacht dat Kjeld en Jan (Blokhuijssen, red.) niet aan mijn tijd zouden komen.'

Bosker baalde naar eigen zeggen van zijn rit. 'Ik had een hele slechte start. Dan is het heel fijn dat ik nog vijfde ben geworden. Ik kan ook naar het podium kijken, want het scheelt maar drietienden met de nummer drie. Die tienden liet ik liggen bij mijn start.'

Plaatsing voor OKT

Voor Chris Huizinga uit Garnwerd was de 1500 meter op het NK zijn vuurdoop voor team Lotto-Jumbo. 'Ik voelde de druk wel een beetje. Je wilt toch altijd presteren en jezelf verbeteren.' Hij werd negende in een persoonlijk record. Dat stemde tot tevredenheid.

'Ik denk dat ik me ook wel geplaatst heb voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi, dus daar ben ik blij mee. De wereldbeker, daar heb ik mijn zinnen niet op gezet. Ik wil heel graag, maar het niveau is gewoon hoog dus de kans daarop is niet zo groot.'

