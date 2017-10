Stieneke van der Graaf (CU) blijft in Groningen wonen

'PS. Ik blijf in Groningen wonen', zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie op haar Facebookpagina. Aankomende dinsdag wordt ze geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Van der Graaf was van 2007 lid van de Provinciale staten in Groningen. Sinds 2013 was ze ook fractievoorzitter. Nu gaat ze haar partijgenoot Carola Schouten, die minister van Landbouw wordt, opvolgen in Den Haag.

Geluid uit de regio

'Ik zie uit naar deze bijzondere taak die voor me ligt om namens de ChristenUnie een stem te geven in Tweede Kamer. Om te strijden tegen onrecht en om het geluid van de regio vanuit te regio te versterken in Den Haag', zegt Van der Graaf.

Hoewel de werkzaamheden in Den Haag plaatsvinden, blijft Van der Graaf dus in Groningen wonen.

