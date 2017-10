Politie rolt drie hennekkwekerijen op

De politie heeft vrijdag in provincie Groningen nog drie hennepkwekerijen opgerold. Er zijn hierbij geen verdachten aangehouden.

In de Heiligelaan in Zuidbroek werden vierhonderd planten aangetroffen en in beslag genomen. Aan de Leidekkerstraat in Veendam trof de politie veertig planten aan.

In een ondergrondse kwekerij in Wildervank aan de Raadhuisstraat werden tweehonderd planten gevonden. Daarnaast heeft de politie drie TV's, twee aanhangwagens en speciaal gereedschap. Dit is gedaan omdat de politie ervan uit gaat dat die spullen gekocht zijn met het geld dat er verdiend is met de hennepkwekkerij.

De politie meldde eerder al dat op dezelfde dag vier hennepkwekkerijen waren opgerold in Muntendam ( twee stuks), Oude Pekela en Sappemeer. Het is niet bekend of er een verband is tussen deze zaken.

