De wintertijd gaat in: 'Wij zetten dit weekend 1200 horloges terug'

De wintertijd gaat in vannacht. En dat weten ze bij juwelier Luitjens in Musselkanaal maar al te goed. Daar zijn ze dit weekend met man en macht bezig om 1200 horloges in de tijd terug te zetten.

Want, voor degene die nog twijfelt: de klok gaat een uur achteruit vannacht.

1200 horloges

'We hebben 1400 horloges op voorraad, waarvan er 1200 worden bijgesteld', zegt eigenaar Raimond Luitjens van de juwelierszaak. '200 Van die horloges werken alleen als ze om de pols zitten, dus die staan in onze winkel stil. Maar die andere 1200 moeten wel bijgesteld worden.'

Enorme hoeveelheid werk

Het is een enorme hoeveelheid werk volgens de juwelier. 'En het moet twee keer per jaar gedaan worden, want eind maart gaat de klok weer een uur vooruit. We doen dat met het hele team en we zijn er twee dagen mee kwijt. Vandaag zijn we begonnen en maandag maken we de klus af.'

Onnodige klus?

Toch lijkt het ook een onnodige klus. De juwelier kan de horloges ook bijstellen op het moment dat ze verkocht worden, zoals sommige andere juweliers doen. Maar daar voelt Luitjens niets voor. 'Het is heel vreemd dat je een horloge koopt dat niet op tijd staat. Dat geeft een vreemd beeld.'

Precies weten wat je op voorraad hebt

En hoewel Luitjens weet dat de klokken eind maart weer teruggezet moeten worden, ziet hij er ook nog wel andere voordelen in dan puur de goede tijd aangeven. 'Je weet precies weet wat je op voorraad hebt. Dat is wel het makkelijke ervan. Als een klant ergens om vraagt, weet ik negen van de tien keer wat ik in huis heb.'