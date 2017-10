'Nieuwe heupen voor de hond? Achtduizend euro alstublieft!'

De Friese Stabij Jobke is acht maanden oud en is volgens haar baasje Aaltje de Vries de allerleukste hond van Middelstum. Jobke heeft echter een groot probleem: hij heeft heupdysplasie. Hij heeft daarom nieuwe heupen nodig. Kosten: achtduizend euro en dat geld heeft De Vries niet.

'De gewrichten van zijn achterpoten passen niet goed, waardoor er instabiliteit optreed' legt de Vries uit aan Rob Mulder in Expeditie Grunnen. 'Hierdoor ontstaat er slijtage van het kraakbeen in de heupkommen'.

De pup heeft pijn

De vrolijke pup heeft hierdoor erg veel pijn. 'Vreselijk om te zien. Hij krijgt wel pijnstillers maar dat is geen lange termijn oplossing'.

De oplossing

De oplossing voor Jobke zijn twee nieuwe heupen. Maar die kosten vierduizend eurp per stuk. Aaltje: 'Dat geld hebben we gewoon niet. Als ik er aan denk dat mijn hondje hieraan dood gaat breek mijn hart'.

Inzamelingsactie

Daarom is ze een inzamelingsactie begonnen. Via crowdfunding hoopt de hondenliefhebber genoeg geld bij elkaar te sparen voor een behandeling.

'Hij sleept je door moeilijke tijden'

'Jobke is niet alleen een geweldige hond maar ook ons maatje en steun in moeilijke tijden. Zijn vrolijke karakter sleept je in donkere dagen toch de zonnige kant weer op' zegt Aaltje.

Expeditie Grunnen

In het televisieprogramma Expeditie Grunnen laat Aaltje haar hartenkreet nogmaals horen. Vanavond te zien om 18:00 uur op TV Noord.