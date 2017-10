Leden ChristenUnie Appingedam kiezen unaniem voor Ina Schenkel als lijsttrekker

Ina Schenkel is op de ledenvergadering van de ChristenUnie Appingedam unaniem aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

De ChristenUnie is sinds 2010 met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Appingedam. Ina Schenkel, de huidige fractievoorzitter, is voor de derde keer gekozen als lijsttrekker.

Vol vertrouwen

Op de tweede plaatst van de kieslijst staat Jitse van der Wal en Mariska Bosch staat op de derde plek. 'We zijn heel blij met deze kieslijst en geloven dat we met het elftal op de lijst een goede afspiegeling van onze achterban laten zien. We gaan vol vertrouwen de campagne in', zegt Ina Schenkel.