Wie wint de Grote Prijs van Appingedam?

Ruim zeshonderd ruiters en amazones strijden al vanaf woensdag voor het ere metaal in manege De Veenhoeve in Appingedam. Daar wordt dit jaar voor de tiende keer het Hippos Concours georganiseerd, met als klapper de finale van zaterdagavond waar de winnaar er met 500 euro naar huis gaat.

Machtig mooi

Eigenaar Bert Kramer van de manege in Appingedam is na vier dagen springwedstrijden kapot maar heeft zeker nog energie voor vandaag. 'Je leeft op adrenaline' lacht hij.

'Het begon allemaal met de kleinsten op pony's en dan eindigt het vanavond met toppers zoals Jur Vrieling. Dat is gewoon machtig mooi'.

Stuk professioneler

Volgens Kramer is er in de afgelopen tien jaar een boel veranderd. 'Het is gewoon bijna niet te vergelijken. We zijn natuurlijk een stuk professioneler geworden. Kijk maar eens naar de bodem waarop de paarden lopen. Die moet gewoon goed zijn. Anders komen de toppers niet'.

Dik anderhalf meter

De hindernissen in de finale staan op 1 meter 35. 'Dat is de klasse ZZ, zeer zwaar' legt Kramer uit. Vanavond staan er veertig combinaties aan de start en dan is het afwachten wie er wint. Dat hoeft niet perse Vrieling te zijn, het blijft spannend tot het einde'.

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie Grunnen keek zaterdagmiddag bij de wedstrijd van de B-paarden. Dat, dat ook behoorlijk spectaculair is, zie je vanavond in de uitzending.