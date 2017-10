Brassband Immanuel kampioen geworden

(Foto: Brassband Immanuel)

Brassband Immanuel uit Eemsmond is in Tivoli in Utrecht opnieuw kampioen geworden in de vierde divisie. De band stond onder leiding van dirigent Jan Werkman.

Het stuk Purcellian Fantasia werd volgens de jury 'geweldig uitgevoerd ' en beloond met 93 punten. De jury spreekt van een 'zeer muzikale uitvoering wat leidt tot kippenvel momenten.' Ook zijn er grote complimenten voor de diverse solisten en de prachtige klank van de band. Lees ook: - Provinciale Brassband Groningen wint Nederlands kampioenschap

