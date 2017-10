Bosker wordt achtste op vijf kilometer

Marcel Bosker uit Ten Boer dichtte zichzelf zaterdag een kansje toe om ook op de vijf kilometer een worldcupticket binnen te slepen. Voor de dweil stond hij nog eerste. In de laatste vijf ritten werd hij door zeven schaatsers voorbijgestreefd.

In de dweilpauze realiseerde Bosker zich al dat het moeilijk zou worden om bij de beste vijf te eindigen. 'Je weet niet goed hoe de anderen ervoor staan, maar het zal moeilijk worden. Ik ga nu maar eerst lekker uitfietsen en dan zien we wel. Ik ben behoorlijk kapot, na een paar rondjes was het al behoorlijk werken. Het ijs is niet heel snel.'

Vlak schema

Desondanks liet de 20-jarige Groninger tijdens zijn rit een vlak schema zien. Hij kwam uit op 6.22.66. 'In de voorgaande ritten ging iedereen in het begin al behoorlijk stuk. Ik ben rustig gestart zodat ik nog wat over had', vertelde Bosker.

Op vrijdag pakte hij verrassend een ticket voor de Worldcup op de 1500 meter.

Aanmoedigingen

In de laatste rit kwam zijn ploeggenoot Jan Blokhuijsen op het ijs. Mede door de aanmoedigingen van Bosker plaatste hij zich wel voor de eerste wereldbekerwedstrijden op de vijf kilometer. En zo is Bosker niet de enige man namens Justlease die in actie komt bij de Worldcup. De eerste is over twee weken in Thialf in Heerenveen.

Chris Huizinga uit Garnwerd eindigde op de veertiende plaats in 6.27.03.

