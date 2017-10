Column: Mit bek op stuur

De deur van het café gaat een tikje zwaar en piepend open. Buiten is het hondenweer, binnen is het behaaglijk warm. De hoofden van de mannen aan de bar draaien synchroon in onze richting. 'Moi', zeg ik.

We krijgen een argwanend binnensmonds 'moi' in koor terug. Ik ben op de terugweg van een verteloptreden. Het was niet je van het. Dat begon al op de heenweg. Mijn bruine panter werd aangereden door een pick-up met paardentrailer. De schade viel gelukkig mee maar de schrik zat er goed in.

Tijdens het verhalen was ik ook niet echt in vorm, het kwam allemaal niet zo lekker uit mijn strot en was ik zoekende naar de draad van mijn eigen verhaal . Op de terugweg in de stromende regen werd ik geflitst door een geniepig autootje op een geniepig plekje. Elf kilometer te hard, dik honderd euro boete.

Tijd voor een goed glas bier, dacht ik. Bijrijder Janneman dacht er net zo over.

De conversatie aan de bar valt stil als wij aan de hoek van de bar op een lege kruk schuiven. Vijf mannen nemen een slok van hun fles bier en kijken in onze richting. Wij bestellen een tapje. 'Gewichtig bezuik' zegt de man met de grote neus achter de bar en hij kijkt naar het eminent postuur van Janneman.

Wij lachen en de mannen aan de bar ook. De gesprekken gaan in alle hevigheid verder. 'Bier hebben Plunne?' 'Van die altied Dooie' 'Doe ook Schele?' Dij domme Fraize krigt niks'. Als het bier is verdeeld, komt het gesprek op de nieuwe vrouw van de zwager van de slager een dorp verderop.



'Ik wait nait hor. Ik vint niks' opent Bukken aan de kop van de bar de jurering. Van achtern kint der nog mit deur', gaat Dooie verder. 'Dij oorbeltjes dij hebben nog wel wat', vult Plunne aan. 'Mien ont begunt nou al te janken' zegt Schele. De eindjurering valt niet uit in het voordeel van de dame in kwestie.

We krijgen plakjes leverworst aangereikt. Dooie heeft de leverworst de avond ervoor gewonnen bij het klaverjassen. En het mag gezegd. t Kon minder. Ineens gaat het over een kunstgebit. Een van de stamgasten, Dolle Dries, die onderweg naar het café schijnt te zijn, krijgt een kunstgebit.



Al de tanden en kiezen van Dolle Dries worden getrokken. Ik moet denken aan Henkie uit mijn dorp. Die heeft ook een kunstgebit. Henkie is hardloper. Het kunstgebit belet hem daarbij in zijn ademhaling. Meestal als ie moe wordt op het einde en hij de adem hard nodig heeft, trekt ie het kunstgebit uit zijn mond om met zijn tanden en kiezen in de hand over de finish te komen.

Dat ging een keer mis, toen hij bij de Scheemter Sinterklaasloop net na de finish struikelde en het kunstgebit door zijn val met een sierlijke boog door de lucht vloog en in de handtas van de vrouw van de burgemeester belandde.

De vrouw van de burgemeester werd boos omdat Henkie zijn gebit er stiekem weer uit wilde vissen en zij dacht dat Henkie een zakkenroller was. Het werd een hele rel waar uiteindelijk de toegesnelde burgemeester de gemoederen tot bedaren bracht omdat hij Henkie kende van de vergaderingen met de dorpsvereniging. En hij daar ooit zijn kunstgebit in een glas bier had laten vallen.

Dolle Dries moest dus ook een kunstgebit. Bij tandarts Cupido. Bulderend gelach. Dat gelach gaat niet over Dolle Dries. Maar over een man die ook niet in het café is.Wiens naam niet genoemd wordt. Deze man was gevallen met de fiets en blijkt zijn voortand te zijn kwijtgeraakt toen hij met 'zien bek op stuur' belandde.



Nu is het de bedoeling van de bierdrinkende mannen dat Dolle Dries een van zijn getrokken tanden aan de man zonder naam gaat geven. 'Paast net', zegt Dooie. Een win-win-situatie, denken Janneman en ik. Een man komt binnen. Dat zou Dolle Dries zijn. Maar nee. Het is Snieder. Snieder vertelt dat hij griep heeft en hij bestelt voor zichzelf een extra groot glas bier. De andere mannen kijken naar de stand van hun eigen bier. 'Doe bist aan de beurt Schele', klinkt het in koor.

Gister. Lientje strooit net wat laurierblaadjes in de pan met boontjessoep als de pas roodgeverfde achterdeur opengaat en er volluk wordt geroepen. Meteen gaat de deur van de bijkeuken open. Harm Lubbert.

'Dat roekt goud' zegt ie. 'Dat lus ik ook wel', lacht ie zijn tanden bloot. Lientje kijkt hem aan. Ze doet een stap achteruit en kijkt met een ietwat viezige blik naar het gebit van Harm Lubbert. 'Wat hestoe wel mit dien tanne?'

'Tja', zegt Harm Lubbert. 'Das n laank verhoal. Iets van kloaverjazzen, iets te gezelleg en mit bek op stuur…..'

Erik Hulsegge