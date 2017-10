Europese kickbokstoppers vechten op gala

Uit heel Europa staan zaterdag kickboksers en MMA-vechters in de ring van sporthal Eextahal in Scheemda. Eerst is het de beurt aan dik zestig jeugdboksers en vanaf 19:00 uur maken de senioren tussen de touwen uit wie er de beste is.

Voor niemand bang

Christina Dezer van negen staat vandaag ook in de ring. 'Ik doe al bijna drie jaar aan kickboksen', lacht ze tegen presentator Rob Mulder van Expeditie Grunnen. Amper drie turven hoog is de Hengelose maar ze is voor niemand bang.

'Linkse stoot, rechter trap' schreeuwt haar coach. Na drie rondes is het duidelijk, ook vandaag gaat Dezer met het goud naar huis.

Kinderregels

André Stotefalk van Rumble Events organiseert voor de vierde keer het vechtsportgala. 'Ik vind het fantastisch', glundert hij. 'Dit is pure sport. Ook voor de kinderen. We hebben hele strenge regels: Huilen is stoppen en niet op het hoofd'.

Rob -Rocky- Mulder

Ook onze eigen Rob -Rockey- Mulder stond zaterdag in de ring. Hoe dat is afgelopen is te zien om 18:00 in Expeditie Grunnen. Volg hier de Facebookpagina van Expeditie Grunnen.