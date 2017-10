Dai Dai Ntab is net als vorig seizoen de snelste schaatser op de 500 meter bij de NK Afstanden.

Op het ijs van Thialf in Heerenveen sprint de Groninger naar 34.67 seconden. Daarmee was hij tweehonderdste van een seconde sneller dan Ronald Mulder.

Ntab plaatst zich door zijn zege voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Het worldcupseizoen begint over twee weken in Heerenveen. Zondag komt hij nog in actie op de duizend meter.