Ntab prolongeert Nederlandse titel op 500 meter (update)

Dai Dai Ntab is net als vorig seizoen de snelste schaatser op de 500 meter bij de NK Afstanden.

Op het ijs van Thialf in Heerenveen sprintte de Groninger naar 34.67 seconden. Daarmee was hij tweehonderdste van een seconde sneller dan Ronald Mulder, die zilver pakte.

Zenuwen

'Het was echt heel spannend. Ik wist niet wat ik van mezelf kon verwachten', zegt Ntab na afloop van de wedstrijd. 'Ik reed vorige week in Heerenveen met 34,66 tijdens de training ook al de beste tijd. Ik was bang dat ik nu bij de NK een beetje over mijn piekmoment heen zou zitten.'

'Dat bleek echter niet het geval. Ik ben heel blij met mijn titelprolongatie en met tickets voor de wereldbeker. Goud op de olympische 500 meter is en blijft mijn grote doel. Dat is een droom, maar die is nu nog ver weg.''

Geplaatst voor wereldbekerwedstrijden

Ntab plaatst zich door zijn zege voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Het worldcupseizoen begint over twee weken in Heerenveen. Zondag komt hij nog in actie op de duizend meter.

