Benutte strafschoppen Donald loodsen Jong FC Groningen langs Capelle

Na de driepunter vorige week tegen Magreb'90 heeft Jong FC Groningen zaterdagmiddag voor de tweede keer op rij gewonnen. Op bezoek bij VV Capelle werd een 2-0 zege geboekt. Beide Groningse doelpunten werden gescoord door Joël Donald. De spits schoot twee keer raak uit een strafschop.

Rode kaart en penalty

De gasten kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In de tiende minuut schatte de keeper van Capelle, Bradley van der Meer, een hoge bal verkeerd in. David Browne speelde de bal langs hem en net voordat hij in het lege doel wou schieten werd hij neergehaald.

De scheidsrechter stuurde van der Meer met een rode kaart van het veld en Joël Donald schoot de penalty gedecideerd tegen de touwen: 1-0.

Coach Arts woest

Jong FC Groningen domineerde het spel, maar vergat door slordig spel de beslissing te forceren. Een kwartier voor de rust kreeg de ploeg van coach Alfons Arts wederom een strafschop. Weer werd er een overtreding gemaakt op Browne en de arbiter wees wederom naar de stip.

Tegen de afspraak in nam Browne zelf de elf-meter trap en miste. Arts was zo ontstemd over dit gebrek aan discipline van zijn ploeg dat hij in de rust de bespreking over liet aan zijn assistent Gerard Wiekens.

Ook met tien

Na de onderbreking kwamen ook de gasten met tien man te staan. De snelle spits van Capelle werd in de 55e minuut onreglementair gestuit door Lars Kramer waarna Kramer ook met een rode kaart kon inrukken.

Doelman Jan Hoekstra redde knap op de resterende vrije trap. Arts paste hierna enkele wissels toe om de voorsprong te beschermen.

Beslissing

Dit pakte goed uit want een kwartier voor tijd viel de beslissing. Opnieuw Browne werd tegen de grond gewerkt. Vervolgens hielden de spelers zich nu wel aan de afspraken en was het spits Donald die uit de derde strafschop van de middag de 2-0 eindstand op het scorebord schoot.

Ranglijst

Door deze overwinning handhaaft Jong FC Groningen zich in de subtop van de derde divisie. Met achttien punten uit tien wedstrijden bezetten de Groningers de vierde positie. Volgende week zaterdag staat voor de groen-witten de thuiswedstrijd tegen de nummer zes in de competitie, Harkemase Boys, op het programma.

