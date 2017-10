Gaat Rob knock-out in Expeditie Grunnen?

(Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

'En in de rode hoek...Rrrrrrrrrob Mulderrrrrr' galmt er door de speakers. Presentator Rob Mulder maakte zaterdag zijn debuut in de boksring. Stoten en trappen gaan over en weer de vechtersarena van sporthal Eextahal in Scheemda. Of Rob de volle twee minuten haalt zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Wat zit er nog meer in Expeditie Grunnen? - Fietsen tegen de wind in;

- Jobke moet nieuwe heupen hebben;

- Springen in Appingedam

- Waar is Moo? en nog veel meer. Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!