Coniferenhaag in vlammen opgegaan

(Foto: Dennie Gaasendam)

Aan de Van Stolbergweg in Veendam is zaterdagmiddag een grote coniferenhaag in vlammen opgegaan.

Door de harde wind kon de brand zich snel uitbreiden. Een personenauto die naast de coniferenhaag stond kon nog ternauwernood weggeduwd worden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.