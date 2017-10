Live: Donar - BAL

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen zaterdagavond in MartiniPlaza tegen BAL (Basketball Academie Limburg). De wedstrijd is live te volgen via de website van RTV Noord.

Donar won de laatste twee wedstrijden en heeft vier punten uit drie wedstrijden. De Limburgers hebben nog geen punten na vier wedstrijden. De wedstrijd begint om 19.30 uur en is hier live te volgen via een stream.