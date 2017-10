Zwaar weer op komst; dijkdoorgangen gesloten

(Foto: Jos Schuurman / FPS) De dijkdoorgang bij Delfzijl (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In het noorden van de provincie Groningen zijn uit voorzorg dijkdoorgangen gesloten omdat stormachtige wind komende nacht zal leiden tot hoge waterstanden. Bij Delfzijl wordt zondagochtend rond 04.30 uur (wintertijd) een hoogwater van 4 meter boven NAP verwacht. In de zeesluis bij Farmsum gaan de vloeddeuren dicht, waardoor de sluis is gestremd voor het scheepvaartverkeer. Ook worden kades

ontruimd en komt er dijkbewaking. Code geel Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hele provincie tussen 22.00 zaterdagavond en 10.00 zondagochtend. Er is kans op windstoten tussen 75 en 90 km/uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Buitendijkse gebieden Naar verwachting zullen buitendijkse gebieden bij Delfzijl onderlopen. Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van overstromingsgevaar. Lees ook: Het weer in Groningen