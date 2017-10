Woudbloemers verhuizen: 'Ik zie er als een huis tegenop'

De bewoners van de bekende witte huisjes in Woudbloem moeten vanaf november negen maanden hun huis uit. De unieke huisjes worden namelijk aardbevingsbestendiger gemaakt.

Afgelopen weekend nam bewoner René Clardij voor het eerst een kijkje in zijn nieuwe woning.

Noodzakelijk kwaad

Clardij ziet het als een noodzakelijk kwaad dat hij zijn huisje negen maanden uit moet. 'Het is vervelend, maar ik kijk ook naar wat ik ervoor terugkrijg'. Wat hij ervoor terugkrijgt is een containerwoning van twee verdiepingen. Van buiten, zeker vergeleken met de witte huisjes, geen gezicht.

Van binnen is het vooral klein. 'Ik moet echt schiften in de spullen die ik meeneem, want met name in de woonkamer passen lang niet al mijn spullen. Een groot deel van mijn boeken moet dus naar de opslag. Maar goed, er ligt mooi laminaat in. Ik houd het hier wel negen maanden uit.'

Nog altijd gas in de witte huisjes

Ondanks de overlast is de Woudbloemer blij dat zijn witte huisje aardbevingsbestendiger wordt gemaakt. Maar hij heeft ook kritiek. 'Ik vind het jammer dat de woning niet energiebesparender wordt. Ik blijf gewoon gas gebruiken voor de verwarming.'

'En dat terwijl we, juist door dat gas, in een aardbevingsgebied wonen. Maar het is bouwkundig niet mogelijk, zo is me uitgelegd.'

'Ik zie er als een huis tegenop'

Hoewel zijn tijdelijke huis hoewel klein nog best mooi is, heeft Clardij geen zin om er te gaan wonen. 'Ik zie er als een huis tegenop, en kijk ernaar uit dat ik straks weer terug mag naar mijn witte huisje. Daar houd ik me aan vast.'

Lees ook

- Verknocht aan Woudbloem: 'er moet iets heel moois komen willen we weggaan'