N33 bij Veendam weer vrij voor verkeer na ongeluk (update)

De afrit van de N33 vanuit Assen richting Veendam is zaterdagavond enkele uren afgesloten geweest vanwege een ongeluk.

De bestuurder verloor bij de afrit de macht over het stuur, waarna de wagen zich in de vangrail boorde. De auto kwam tegen een verkeersbord tot stilstand. Brokstukken lagen verspreid over de gehele weg.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De afrit en een rijstrook waren afgesloten om de brokstukken op te ruimen. Rond tien uur was de weg weer vrij voor het verkeer.