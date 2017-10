Donar met Gipson in de gelederen laat BAL kansloos

Donar heeft zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Basketbal Academie Limburg (BAL) eenvoudig met 76-49 gewonnen. Nieuwe aanwinst Teddy Gipson maakte zijn debuut in Martiniplaza. De 37-jarige Amerikaan was meteen goed voor tien punten.

Weinig moeite

De Groningers hadden weinig moeite met de tegenstander uit Limburg. Mede door fraaie dunks van Thomas Koenis en Evan Bruinsma was de stand na het eerste kwart 21-12 in het voordeel van Donar. Debutant Gipson kwam vlak voor het verstrijken van de eerste tien minuten onder een luid applaus voor het eerst in het veld.

Rammelen

BAL kwam duidelijk schotkracht en ervaring tekort om het de thuisploeg echt lastig te maken. Bij rust was de voorsprong 39-28 voor de ploeg van coach Erik Braal. Na de pauze begon de defensie van de gasten echt te rammelen en liep Donar gestaag uit naar 56-37.

Iedeeen speelt

Alle spelers op het wedstrijdformulier bij de Groningers kwamen aan spelen toe. Zo maakte jongeling Rienk Mast nog een fraaie dunk. Donar kon op halve kracht naar een eenvoudige 76-49 zege uitlopen.

Stand en Europe Cup

Topscorer aan de kant van de withemden was Evan Bruinsma met zeventien punten. Donar staat derde in de Dutch Basketball League met zes punten uit vier wedstrijden. Aanstaande woensdag wacht in België de uitwedstrijd tegen Antwerpen in de strijd om de Europe Cup.

