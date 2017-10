Post voelt zich geflikt door de jury

Marathonschaatser Robert Post uit Groningen voelde zich na afloop van de tweede race om de KPN Marathon Cup in Leeuwarden bestolen. Hij leek als tweede over de eindstreep te komen, maar de jury besliste anders.

Koplopers

In de slotfase van de spectaculaire wedstrijd waren er drie koplopers die het peloton op een ronde achterstand hadden gezet. Evert Hoolwerf, Leander van der Geest en Crispijn Ariëns. Post reed dus op achterstand.

Afsprintprocedure

Op het moment dat de jury vijftien ronden voor het einde de afsprintprocedure bekend maakte was Post ontsnapt. Hij dacht hierdoor op jacht te zijn naar de drie koplopers. Toen de rest van het peloton op elf ronden van het einde afsprintte hing Post tussen de koplopers en het peloton.

Negeren

Post besloot door te zetten ondanks meerdere verzoeken van de jury om naar de kant te gaan. Hij negeerde deze oproepen en sloot vijf ronden voor het einde aan bij de koplopers. De Groninger verloor vervolgens de eindsprint van Hoolwerf uit Eemdijk en leek genoegen te moeten nemen met de tweede plaats.

Uit de uitslag?

Dit liet de jury niet over zijn kant gaan. Na de finish werd Post in ieder geval uit de uitslag genomen van de koplopers. De tweede plaats ging naar Crispijn Ariëns en het brons was voor Leander van der Geest. Het is vooralsnog onduidelijk welke plaats Post toebedeeld krijgt.

Geen rol van betekenis

Bij de vrouwen ging de zege naar Francesca Lollobrigida. Janneke Ensing werd tweede en de derde plaats was voor Aggie Walsma. Net als in de eerste race speelden de Groningse vrouwen geen rol van betekenis.

