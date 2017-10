Oeps! Donar speelt met buitenlander te veel. En nu?

In het derde kwart van de gewonnen wedstrijd van Donar tegen Weert, speelde de ploeg van coach Erik Braal met vijf buitenlanders, en dat mag niet. Het maximum is vier. De vraag is nu, welke consequenties kan dit hebben?

Verhogen

De afgelopen zomer heeft de Dutch Basketball League (DBL) besloten het aantal toegestane buitenlanders per club te verhogen van vier naar vijf op het spelerssheet. Daarbij geldt wel de verplichting dat er minimaal één Nederlandse speler op het veld moet staan.

Vijf buitenlanders

Op een zeker moment in het derde kwart stonden er korte tijd vijf buitenlanders in het veld: Brandyn Curry, Evan Bruinsma, Stephen Domingo, Drago Pasalic en nieuweling Teddy Gipson.

'Ik moet daar scherper op zijn '

De coach van Donar, Erik Braal, gaf na afloop zijn fout eerlijk toe. 'Ik moet daar scherper op zijn, of we moeten daar scherper op zijn als coaches. We kennen de regel. Het is een nieuwe regel en in die zin hadden we dat moeten weten.'

En nu?

Het is nu de vraag welke gevolgen dit kan hebben voor Donar. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, die aanwezig was bij het opstellen van de nieuwe regel, geeft het antwoord. 'We hebben de regel bedacht, maar er is nooit afgesproken wat de gevolgen kunnen zijn als de regel overtreden wordt. Ik ga dit voorleggen aan de DBL om daar duidelijkheid over te krijgen.'