Ondanks storm toch vaartocht op het Leekstermeer: 'Hoe ruiger, hoe mooier'

Storm, regen en kou. Het was zaterdagavond niet het meest ideale weer om een boottochtje te maken. Toch weerhield dat een groep natuurliefhebbers er niet van om het Leekstermeer op te gaan.

Ze kregen een rondvaart in het donker vanwege de Nacht van de Nacht. In heel Nederland organiseerden natuur- en milieufederaties honderden activiteiten in het donker.

Pot- en potdonker

Volgens het Instituut Voor Natuurbescherming is het vrijwel nergens meer in Nederland echt donker vanwege lichtvervuiling. Om toch te laten zien hoe mooi het is, ging de IVN-afdeling Leek/Nietap met natuurliefhebbers het Leekstermeer op. Met succes:

'Het was hier en daar pot- en potdonker. Je zag nog wel een beetje licht van de skyline van Groningen, maar ik kon soms de boeien niet eens zien', zei gids Chris Cnossen lachtend.

Rust is overweldigend

Doordat er weinig was te zien, moesten de opvarenden juist hun oren te kost geven. En dat deden ze: 'Vooral de stilte vind ik echt geweldig. Wat een verschil met de lawaaierige wereld van tegenwoordig. Die rust is haast overweldigend', zegt een hen na afloop van de tocht.

En het weer speelde hen geen parten: 'Hoe ruiger het weer, hoe liever ik het heb', zegt voorzitter Gerrit Schoonman van de lokale IVN-afdeling.

Cnossen maakt vaker een rondvaart over het meer, bij voorkeur 's nachts. Is het daarom in het donker mooier? 'Nou, dat is teveel gezegd, maar het is wel heel mooi. Overdag ook, maar de nacht heeft wel wat bijzonders.'

Lichten uit

In onze provincie waren ruim twintig activiteiten in de nacht waarop de klok een uur terugging. Zo waren er wandelingen bij de Punt van Reide, Bourtange, Landgoed Ennemaborg en Nietap. Ook konden mensen in verschillende restaurants dineren met kaarslicht.

Vast onderdeel van de Nacht van de Nacht is het doven van lichten van gebouwen. Verspreid over Nederland gebeurde dit bij vele honderden gebouwen, monumenten en reclameborden.