Jur Vrieling wint de Grote Prijs van Appingedam

Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde heeft zaterdagavond met zijn paard Dyango VDL de Grote Prijs Appingedam met hindernissen tot 1.35 meter gewonnen.

Foutloos in de barrage

Van de 30 inschrijvingen voor de Grote Prijs in manage de Veenhoeve plaatste Vrieling zich met drie andere combinaties voor de barrage. In de barrage was Vrieling de enige die foutloos rondging en daarmee meteen de winnaar was.

Podium

De tweede plaats ging naar Maurice Stevens uit Zeijen met zijn paard Espoir d´Usance. Het podium werd gecompleteerd door Renate Beuving die met Fellow het brons omgehingen kreeg.

