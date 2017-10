Kades Delfzijl ondergelopen door storm

In Delfzijl zijn door het stormachtige weer de kades ondergelopen.

Rond 06:00 uur werd in Delfzijl de hoogste waterstand bereikt. Het water stond toen 3.6 meter boven NAP. Dat was minder dan de vier meter verwacht, maar het heeft er wel voor gezorgd dat de kades in Delfzijl zijn ondergelopen.

Dijkdoorgangen weer open

'De dijkploegen hebben hun werk afgerond. De ploeg die de dijkdoorgangen heeft gesloten blijft nog voor het openen', zeght het Waterschap Noorderzijlvest. Rond half negen zouden de dijkdeuren weer opengaan.

Voorzorg

Uit voorzorg werden de dijkdoorgangen in het noorden van de provincie gesloten vanwege de stormachtige wind op zaterdag op zondagnacht.

Harde windstoten nemen geleidelijk af

Volgens het KNMI komen in het noorden van het land vanochtend nog zwarte windstoten voor van 75-90 km per uur. De harde windstoten zullen de komende uren geleidelijk verdwijnen.

