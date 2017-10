'Meer dan de helft van ons evenement is weggewaaid'

(Foto: Henri Meendering/Bourtange) (Foto: Henri Meendering/Bourtange)

Het evenement Magisch Samhain in Bourtange is afgelast. 'Door de storm zijn de tenten omgewaaid en is het podium kapot', zegt Hendri Meendering van de organisatie.

Normaal komen er zo'n 2000 man op het evenement af. 'Nu is dat niet te doen. Meer dan de helft van ons evenement is weggewaaid.'