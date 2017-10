Buurt wil geld van gemeente voor nieuw speelplein Mytylschool

Omwonenden van de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren hebben handtekeningen ingezameld om geld te krijgen van de gemeente. De school en de buurt willen nieuwe speeltoestellen op het plein en daar hebben ze de politiek bij nodig.

De Mytylschool is een instelling voor speciaal onderwijs aan gehandicapte kinderen. Die hebben aangepaste toestellen nodig om te kunnen spelen.

Brede glijbanen en rotonde

Zo moeten er extra brede glijbanen komen, waardoor de kinderen met een begeleider naar beneden kunnen. Ook wil de school een verkeersplein aanleggen met een rotonde, zodat kinderen in een elektrische rolstoel kunnen oefenen met het maken van bochten.

De renovatie van het plein kost ruim 75.000 euro. Daarvan heeft de Stichting Steunfonds Mytylschool al 55.000 euro bij elkaar gesprokkeld via fondsen. Verschillende geldschieters willen wel in de bres springen, maar stellen als voorwaarde dat ook de gemeente meedoet.

Burgerinitiatief

Na overleg met wethouder Mariska Sloot heeft buurtbewoonster Kina Timmer-Tjakkes een zogenoemd burgerinitiatief opgestart om de wens voor te leggen aan de gemeenteraad. Want ook de buurt heeft belang bij nieuwe speeltoestellen, zegt Tjakkes:

'Eigenlijk kwamen twee wensen tegelijkertijd. Onze kinderen en leerlingen van de school spelen graag op het plein. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de toestellen goed worden benut en netjes blijven. Zo kunnen we daar met z'n allen goed gebruik van maken.'

School heeft geen geld

Die wens wordt omarmd door de school, die zelf geen geld heeft voor de aanpassing van het plein, zegt teamleider Ria Heinen: Het reguliere budget is helaas niet toereikend. Dat is alleen om leermiddelen te kopen. Daarom moet dit uit andere budgetten komen, zoals fondsen en goede doelen.'

Dankzij de 25 ingezamelde handtekeningen uit de buurt komt het voorstel maandagavond in de gemeenteraad. De buurt en de school hebben nog 21.000 euro nodig om het plein helemaal te realiseren. Timmer-Tjakkes heeft goede hoop: 'Natuurlijk zijn we positief, anders zouden we ons er niet aan wagen. We hopen op een warm gevoel vanuit de gemeente.'

