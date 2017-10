In beeld: Storm in Groningen

(Foto: De Vries Media)

In de nacht van zaterdag op zondag was er storm in de provincie Groningen. We hebben veel foto's gekregen, die we verzameld hebben in dit artikel.

Bij deze flat in Corpus den Hoorn Zuid in Groningen is het steigerdoek losgewaaid.



Foto: Eddy Zwerver



Deze boom is bezweken onder de harde wind



Foto: Karin Jansen



In Bourtange is het evenement Magisch Samhain



Foto: Henri Meendering



Foto: Samantha Raatjes



In Winsum is een dak van een huis gewaaid



Foto: Gert Helmus



Foto: Evelien Steenhuis



Aan de Van Sijsenstraat in de stad Groningen is een boom tegen een woning omgewaaid.



Foto: De Vries Media



Hoge golven in de Eemshaven



Foto: Jannes Wiersema





