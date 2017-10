Geheimzinnigheid rond inval politie in Stad

Een arrestatieteam van de politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een woning aan de Zaagmuldersweg in Groningen.

Of de inval te maken heeft met de zoektocht naar de dader van de schietpartij aan de Korreweg, wil de politie niet zeggen. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er niemand is aangehouden: 'Er wordt wel vaker een arrestatieteam ingezet. Verder zeg ik hier niets over'.

Azim Aynaci

Bij de schietpartij raakte het slachtoffer, een 21-jarige student, zwaargewond. Hij blijft de rest van zijn leven verlamd. In verband met deze zaak zijn twee verdachten aangehouden, maar de politie is nog steeds op zoek naar hoofdverdachte Azim Aynaci. Hij is vermoedelijk degene die de student neerschoot.

Inval Antillenstraat

De politie zit met man en macht achter de schutter aan. Afgelopen donderdag vond een inval plaats bij een woning aan de Antillenstraat in de stad. Dat gebeurde na een tip dat de dader op dit adres zou zijn. Maar hij werd daar niet aangetroffen.

Lees ook:

- Vijf schoten te horen in nieuwe beelden schietpartij Korreweg

- Politie krijgt 21 tips over vermoedelijke schutter Korreweg

- Politie arresteert tweede verdachte schietpartij Korreweg

- Lookalike van Korrewegschutter tot twee keer toe opgepakt